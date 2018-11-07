"Борьбу за деоккупацию Крыма никто не прекращает, работы хватит всем"- экс-постпред Украины в АРК
|12:17 04.12.2018
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|Крым
Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым.
Указ об этом от 2 декабря опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает OBOZREVATEL.
"Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", — говорится в документе.
"Хочу искренне поблагодарить мох близких и тех, кто был рядом эти пятнадцать месяцев — за терпение и выдержку. Другим спасибо за бесценный опыт. Конечно, борьбу за деоккупацию Крыма никто не прекращает, работы хватит всем", — написал экс-постпред на своей странице в Facebook.
Отметим, Бабин был назначен на эту должность в августе 2017 года. Ранее (с 2016 года) он был заведующим кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии.
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