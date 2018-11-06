Российских подводников учили уничтожать противника в Черном море

11:59 04.12.2018 0 комментариев Крым

Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» Черноморского флота страны-агрессора на полигонах в Черном море провели учения по уничтожению противника.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ оккуупантов, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы говорится, что подводники отработали подготовку лодок к экстренному выходу в указанные районы моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника с выполнением электронных пусков ракетного оружия.

В дальнейшем экипажам предстоит выполнение глубоководных погружений с выполнением укладки подводных кораблей на грунт, а также отработка алгоритма действий по управлению кораблём при аварийном всплытии.



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