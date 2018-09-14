Министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе 4-5 декабря обсудят многократные нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД-87).

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ZN,UA со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы все понимаем, что осталось мало времени, и неприемлемо то обстоятельство, что у нас есть соглашение о контроле над вооружениями, которое соблюдает только одна сторона", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Альянс призывает Россию к "прозрачному и поддающемуся контролю" соблюдению Договора о ликвидации РСМД, в противном случае будет вынужден "действовать решительно и в соответствии с ситуацией".

При этом Столтенберг добавил, что решительный ответ не обязательно означает, что в европейских странах-членах НАТО будут размещены новые ядерные ракеты средней дальности.

Напомним, 22 октября было оглашено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), так как российская сторона его не соблюдает, а Китай и другие ядерные государства к нему вообще не присоединялись.

В РФ претензии США отвергли, назвав позицию Вашингтона "опасной". Для переговоров по этому вопросу Москву посетил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о намерениях обратиться к НАТО с призывом принять меры для сохранения Договора.

В то же время, Украина и Польша с пониманием отнеслись к решению США, обратив внимание на систематические нарушение Россией взятых на себя обязательств.

Договор о РСМД был подписан США и СССР в 1987 году. Стороны обязались уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой дальности (500-1000 км), а также не производить и не развертывать вооружения этого класса в будущем.