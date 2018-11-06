Российские ракеты в оккупированном Крыму держат на прицеле шесть стран / Видео
|11:11 04.12.2018
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|Крым
Минимум шесть государств попадают в радиус применения российского ракетного оружия, которое Россия перебросила в оккупированный Крым.
Об этом в эфире телеканала UА TV заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает ZN,UA.
"..."Калибр" позволяет с территории Чорного моря поразить цели почти во всей Европе. Во всяком случае, полностью подпадают под боевой радиус применения таких ракет – это Польша, Германия, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария. То есть, вся Восточная Европа, реально, находится под угрозой применения таких ракетных комплексов именно с территории Крыма и с территории Черного моря", – отметил Скибицкий.
Представитель ГУР МО также отметил, что российская армия два последних года активно проводит учения и готовится к применению ударных группировок.
"Сегодня Россия продолжает увеличивать свои военные группировки не только вдоль украинской границы, но и в акватории Черного моря, что представляет угрозу странам всего Черноморского бассейна", – подчеркнул Скибицкий.
Напомним, BSNews публиковал фотографии из космоса с позициями российских ЗРК С-400 и С-300 в оккупированном Крыму и их максимальный радиус поражения.
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