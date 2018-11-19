Штаб так называемого "Черноморского казачьего войска" разместится в оккупированном Севастополе.

Об этом рассказал директор "департамента общественных коммуникаций" при оккупационном "правительстве" Севастополя Глеб Шагун, сообщают Примечания.

Шагун рассказал, что 24 ноября в Симферополе состоялся "учредительный круг" собрания крымских казаков и севастопольского казачьего округа. По результатам круга образовано войсковое казачье общество - Черноморское казачье войско. Местом расположение "штаба войска" определен Севастополь, начальником штаба избран представитель Севастополя.

Черноморское казачье войско - это двенадцатое казачье войско созданное Россией. Его численность превышает 5 тыс. человек, причем чуть более 1 тыс. казаков относятся к севастопольскому казачьему округу.

Объем финансирования деятельности севастопольских казаков в текущем году составил 11,1 млн. рублей из бюджета города — это на 30% больше, чем в 2017 году.

Издание пишет, что казаки охраняют общественный порядок, участвуют в мероприятиях по предупреждению ЧС, в природоохранных мероприятиях.

В качестве примера издание сообщает, что минувшей весной казаки охраняли с нагайками артековский слет на Тороповой даче.