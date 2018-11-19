Российские оккупационные власти Севастополя власти в суде первой инстанции добились решения о расторжении договора аренда имущественного комплекса "Инкерманского завода марочных вин".

Решение российского Арбитражного "суда" Севастополя, принятое 29 ноября 2018 года, может привести к полной остановке Инкерманского завода марочных вин, являющегося одним из самых крупных налогоплательщиков региона, сообщают Новости Крыма.

Арбитражный "суд" Севастополя полностью удовлетворил требования департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя к ООО "Инкерманский завод марочных вин", который требовал расторгнуть договор аренды целостного имущественного комплекса государственного арендованного имущества № 175, который был заключен городом с винзаводом еще 25 июня 2004 года.

Также структура правительства Дмитрия Овсянникова требовала от суда обязать винзавод возвратить городу целостный имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Малиновского, д. 20, — переданный ранее в аренду.

Винодельческий холдинг "Инкерман интернешнл" — это несколько подразделений, а именно ООО"«Инкерманский завод марочных вин", агрофирмы "Черноморец" и "Качинский+", а также запущенный в 2012 году завод в поселке Угловое Бахчисарайского района. 100% всех активов принадлежат шведской фирме и, по словам гендиректора завода Сергея Лебедева, акционеры внимательно смотрят на российской рынок, и уже больше года ведется поиск нового инвестора.

В 2018 году российские оккупационные "власти" Севастополя не заключили договор аренды земли с винзаводом. Это привело к невозможности высадки виноградников в этом году. По словам чиновников Севастополя, в ходе инвентаризации на ООО "Инкерманский завод марочных вин" были выявлены нарушения, связанные с перепрофилированием используемого арендованного имущества и его утратой. Претензии к состоянию послужили поводом для исков в суд, направленных департаментом имущественных и земельных отношений правительства Севастополя.

Оккупационное "правительство" вышло с требованием расторгнуть договор аренды целостного имущественного комплекса и возвратить имущество городу в надлежащем состоянии. В свою очередь, Сергей Лебедев опровергает, что имущество используется с нарушением. По его словам, 80% оборудования являются собственностью холдинга, 20% — арендуются, но они жизненно необходимы и их «возврат городу» грозит остановкой завода.