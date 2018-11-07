"Суд" по справі "українських диверсантів" у Криму призначено на четвер

09:44 04.12.2018 0 комментариев Крым

Сторона звинувачення російської окупаційної влади в Криму закінчила надавати зібрані "докази" у справі Володимира Дудки і Олексія Бессарабава, наступне засідання "суду" призначене на четвер, 6 грудня.

Про це повідомив у понеділок журналіст Тарас Ібрагімов, який стежить за розвитком подій і рішеннями "судів" в окупованому Криму, передає Укрінформ.

"Наступне засідання (у справі Володимира Дудки і Олексія Бессарабова – ред.) призначене на цей четвер", - пише журналіст.

Він зазначив, що формальний процес подання доказів стороною обвинувачення проти Дудки та Бессарабова щодо "підготовки диверсій" вже завершився.

"В цілому це зайняло близько десяти засідань, які розтягнулися на чотири місяці", - підкреслив журналіст. Він уточнив, що суд по суті розпочався 2 серпня і тривав у закритому режимі.

За його словами, весь цей судовий "морок" підкріплювався "гіпотетичними показаннями співробітників ФСБ, керівників об'єктів (на яких нібито планувалися диверсії), а також усілякими понятими та іншою мішурою".

Згідно з фабулою обвинувачення окупантів, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, а також громадянин Штибліков (вже засуджений в особливому порядку на 5 років колонії суворого режиму) нібито "готували ряд диверсій на об'єктах в Севастополі". Серед таких об'єктів російські прокурори назвали радіотелевізійну вежу, склад паливно-мастильних матеріалів на території військової частини, щоглу радіоантени, що забезпечує зв'язок для об'єктів Чорноморського флоту і, нарешті, мобільну газотурбінну електростанцію біля траси Сімферополь-Севастополь.

"Всі ці об'єкти, згідно з матеріалами справи, "диверсанти" планували підірвати 10 листопада 2016 року, але напередодні їх затримала ФСБ", - зазначає Ібрагімов.

Російські прокурори також стверджує, що це все організовував якийсь співробітник ГУР МО України, ім'я якого ніде в ЗМІ не фігурувало.

Як повідомлялося, у вересні Севастопольський міський суд на чотири місяці продовжив арешт обвинувачених у підготовці диверсій на території Криму Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову.

9 листопада 2016 року у Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в Криму - нібито за замовленням української розвідки.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тис. рублів (95 тис. грн).

31 липня підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову.

У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є співробітниками СБУ.



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