50 российских адвокатов заявили о готовности защищать арестованных украинских моряков

09:22 04.12.2018 0 комментариев Крым

Сформирован список из полусотни российских адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу арестованных у берегов Крыма украинских военных.

Об этом «Новой» рассказал адвокат Николай Полозов, который координирует защиту украинцев.

«Формирование списка заканчивается сегодня. Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские, представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Завтра я привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение», — пояснил Полозов.

Адвокат также отметил, что следственное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) до сих пор не отреагировало на его заявление с просьбой назвать следователя по делу. Из-за этого сегодня Полозов не смог попасть к своему подзащитному из числа украинских военных, которые содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

Еще трое арестованных, пострадавших при обстреле или задержании украинских кораблей российскими пограничниками, содержатся в медчасти изолятора «Матросская тишина». Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на слова российской коллеги Татьяны Москальковой, заявила, что раненые уже могут самостоятельно передвигаться по палате.

Также сегодня крымскотатарские активисты доставили в Москву из Крыма собранную помощь украинским военным, однако передачи в СИЗО не взяли и все было отправлено в изолятор по почте. Доставлены были передачки арестованным или нет, по словам Полозова, неизвестно.



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