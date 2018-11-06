Росія не виконала рішення ЄСПЛ щодо полонених українських моряків
|09:01 04.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Росія не надала у встановлені строки всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.
Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Українська Правда.
"Ми всі маємо чітко розуміти, що вони не підсудні злочинному російському суду, бо відповідно до Женевської конвенції, а вони були захоплені внаслідок акту агресії, вони є військовополонені", - наголосив він.
Українські моряки не можуть бути засуджені судом країни-агресора, особливо підкреслив Порошенко.
"Відповідно до тої інформації, якою я володію, Росія порушила рішення ЄСПЛ і жодної інформації не надала. Тому ми маємо зараз об’єднати зусилля всього світу", - повідомив він.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену, зобов’язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; наданої медичної допомоги.
Цю інформацію уряд РФ мав надати до понеділка, 3 грудня.
Ещё на эту тему:
Мати полоненого українського моряка підняла прапор ВМС у центру Кропивницького / Відео
Еще один патрульный корабль прибыл в оккупированный Севастополь для прохождения ходовых испытаний / Фото
В тренировках по спасению экипажа "затонувшей подлодки" оккупанты задействовали столетнее судно
Лондон требует от Москвы освободить украинские корабли, моряков и пойти на деэскалацию ситуации в Керченском проливе
Российских подводников учили уничтожать противника в Черном море
Хронология кризиса в Азовском море: данные о ситуации в Керченском проливе на 06:00 по Киеву 04 декабря 2018
ЕС: Нападение России на украинские корабли - нарушение правил мирного сосуществования на европейской территории