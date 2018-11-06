Росія не надала у встановлені строки всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Українська Правда.

"Ми всі маємо чітко розуміти, що вони не підсудні злочинному російському суду, бо відповідно до Женевської конвенції, а вони були захоплені внаслідок акту агресії, вони є військовополонені", - наголосив він.

Українські моряки не можуть бути засуджені судом країни-агресора, особливо підкреслив Порошенко.

"Відповідно до тої інформації, якою я володію, Росія порушила рішення ЄСПЛ і жодної інформації не надала. Тому ми маємо зараз об’єднати зусилля всього світу", - повідомив він.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену, зобов’язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; наданої медичної допомоги.

Цю інформацію уряд РФ мав надати до понеділка, 3 грудня.