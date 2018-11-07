В Одессе создан Cовет обороны города
|08:01 04.12.2018
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|Крым
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о создании Cовета обороны города.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Одессы, сообщает Трасса Е-95.
Совет обороны города создан для содействия военному командованию в реализации мероприятий правового режима в период действия военного положения.
Возглавил Cовет Г.Труханов. В его состав вошли заместители мэра, члены исполкома и различных управлений горсовета, представители Военно-морских сил, оперативного командования "Юг", воздушного командования "Юг", Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, районные военные комиссары и др.
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