О непростом положении Бердянского порта сообщил временно исполняющий обязанности начальник ГП «БМТП» Александр Трощенков на прошедшей сегодня-пресс конференции с руководством ГП «Администрации морских портов Украины».

По словам руководителя бердянского порта, в связи со сложившейся в Керченском проливе ситуацией, в этом году предприятие недосчиталось около 4 млн. долларов. Из-за невыполнения финансового плана на 50% руководство порта было вынуждено перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Так, начиная с 25 ноября, первое судно зашло в Бердянский порт только 3 декабря, сообщает местное издание PRO.BERDYANSK.BIZ,

На данный момент от услуг бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков, компания «Метинвест», а второй крупнейший клиент, «Портинвест», сократил перевалку наполовину, сообщили в руководстве БМТП.

По словам Александра Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращениям персонала.

«Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие, - говорит Александр Трощенков. – В любом случае хочется подчеркнуть, если ситуация стабилизируется и вернутся наши поставщики, планы оптимизации персонала будут изменяться или отменяться совсем».

Решение касательно данного вопроса портовики обещают оформить в течении ближайшего месяца.

В целом же ситуация в Азовском море на данный момент плохо поддается прогнозированию. По словам и.о. главы ГП «АМПУ» Райвиса Вецкаганса, в вопросе выбора портов для перегрузки грузоперевозчиков пугает именно нестабильность ситуации, и до окончательной нормализации судоходства в Керченском проливе украинские порты в Азовском море находятся в проигрышном положении перед черноморскими.

Не смотря на сложившуюся ситуацию, «Администрация морских портов Украины» не собирается отказываться от инвестиций в порты Бердянск и Мариуполь. Будет продолжаться дноуглубление каналов и приведение их к нормативам, планируется ремонт техники и инфраструктуры. Дальнейшее положение азовских портов зависит от погодных условий и, по большей части, от внешнеполитической обстановки.