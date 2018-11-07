Из-за блокады Азова ситуация в Бердянском порту близка к критической
|07:51 04.12.2018
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|Крым
О непростом положении Бердянского порта сообщил временно исполняющий обязанности начальник ГП «БМТП» Александр Трощенков на прошедшей сегодня-пресс конференции с руководством ГП «Администрации морских портов Украины».
По словам руководителя бердянского порта, в связи со сложившейся в Керченском проливе ситуацией, в этом году предприятие недосчиталось около 4 млн. долларов. Из-за невыполнения финансового плана на 50% руководство порта было вынуждено перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Так, начиная с 25 ноября, первое судно зашло в Бердянский порт только 3 декабря, сообщает местное издание PRO.BERDYANSK.BIZ,
На данный момент от услуг бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков, компания «Метинвест», а второй крупнейший клиент, «Портинвест», сократил перевалку наполовину, сообщили в руководстве БМТП.
По словам Александра Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращениям персонала.
«Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие, - говорит Александр Трощенков. – В любом случае хочется подчеркнуть, если ситуация стабилизируется и вернутся наши поставщики, планы оптимизации персонала будут изменяться или отменяться совсем».
Решение касательно данного вопроса портовики обещают оформить в течении ближайшего месяца.
В целом же ситуация в Азовском море на данный момент плохо поддается прогнозированию. По словам и.о. главы ГП «АМПУ» Райвиса Вецкаганса, в вопросе выбора портов для перегрузки грузоперевозчиков пугает именно нестабильность ситуации, и до окончательной нормализации судоходства в Керченском проливе украинские порты в Азовском море находятся в проигрышном положении перед черноморскими.
Не смотря на сложившуюся ситуацию, «Администрация морских портов Украины» не собирается отказываться от инвестиций в порты Бердянск и Мариуполь. Будет продолжаться дноуглубление каналов и приведение их к нормативам, планируется ремонт техники и инфраструктуры. Дальнейшее положение азовских портов зависит от погодных условий и, по большей части, от внешнеполитической обстановки.
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