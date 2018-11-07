Захваченные российскими пограничниками два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины остаются в порту Керчи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ATR.

По информации собеседника, украинские военные корабли были перешвартованы на другую причальную стенку. Третий захваченный корабль — рейдовый буксир «Яны Капу» — остается на прежнем месте.

Ранее сообщалось, что бронекатера «Никополь» и «Бердянск» были отбуксированы из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море.

Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им «незаконное пересечение госграницы». Официальный Киев считает их военнопленными.