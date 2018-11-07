Оккупанты утверждают что, захваченные украинские катера остаются в порту Керчи
|07:41 04.12.2018
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|Крым
Захваченные российскими пограничниками два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины остаются в порту Керчи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ATR.
По информации собеседника, украинские военные корабли были перешвартованы на другую причальную стенку. Третий захваченный корабль — рейдовый буксир «Яны Капу» — остается на прежнем месте.
Ранее сообщалось, что бронекатера «Никополь» и «Бердянск» были отбуксированы из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении.
Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.
Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море.
Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им «незаконное пересечение госграницы». Официальный Киев считает их военнопленными.
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