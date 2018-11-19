Фигурантов «симферопольского дела Хизб ут-Тахрир» этапируют в РФ

07:25 04.12.2018 0 комментариев Крым

Такое решение в понедельник, 3 декабря, принял Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону (РФ).

Сообщает ATR, со ссылкой на «Крымская солидарность».

Кроме того, «суд» продлил срок ареста политзаключенных до 27 февраля.

Крымских татар этапируют из СИЗО Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону.

«Этап — это всегда стрессовая ситуация и для самих заключённых, и для родственников. Людей несколько часов везут в так называемых «стаканах», в сидячем положении, в довесок с сумками на коленях. Хорошо, если к ним не будет применена физическая сила, как это было в случае с фигурантами ялтинской группы во время этапа в Ростов-на-Дону. Важно, чтобы все мы держали «руку на пульсе» в такие моменты. А родственникам ещё больше нужна наша поддержка», — прокомментировала решение активистка Лутфие Зудиева.

Напомним, утром 12 октября 2016 года стало известно о проведении сразу в нескольких районах оккупированного Крыма незаконных обысков в домах крымских татар. После обысков были задержаны Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Теймур Абдуллаев. Их обвиняют в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир».

В мае состояние здоровья политзаключенного Узеира Абдуллаева резко ухудшилось в СИЗО, ему грозило заражение крови из-за раны на ноге. У мужчины несколько дней не спадала температура, нога отекла и покраснела, состояние сопровождалось невыносимой болью. Абдуллаева вывозили в больницу для медосмотра, но врачи причин для госпитализации не обнаружили.



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