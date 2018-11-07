США піднімуть питання російської агресії в Азові під час засідання РМЗС ОБСЄ
|07:15 04.12.2018
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|Крым
Сполучені Штати Америки планують торкнутися теми ситуації у Керченській протоці на 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі.
Про це йдеться в опублікованому тексті Державного департаменту США після брифінгу у понеділок 3 грудня, передає 24tv.ua.
Ключовою темою обговорення буде Україна і Керченська протока.
Ми плануємо притягнути Росію до відповідальності за ці дії, і ОБСЄ — хороше місце для того, щоб європейські країни проявили своє лідерство. Отож США сконцентрують увагу на Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, ми також сконцентруємо увагу на порушеннях перемир’я,
— заявив представник Держдепартаменту.
Засідання РМЗС ОБСЄ пройде у Мілані 6-7 грудня під головуванням Італії.
Нагадаємо, що місія США закликала Росію негайно припинити агресивні дії – звільнити захоплених українських моряків та кораблі.
Дипломати також стривожені незаконним призов українців до лав російської армії в окупованому Криму.
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