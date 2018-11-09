Росія втретє не змогла запустити електростанції в окупованому Криму

07:01 04.12.2018 0 комментариев Крым

Російська державна корпорація "Ростех" не змогла вчасно здати електростанції в окупованому Криму, на будівництво яких вже витратили 71 мільярд рублів. Їх запуск переносять вже втретє.

Про це з посиланням на заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова інформує "РБК", передає 24tv.ua.

Зокрема, відомо, що "Ростех"попросив Міненерго перенести терміни запуску двох електростанцій в Криму – Таврійської і Балаклавської ТЕС в Сімферополі і Севастополі відповідно. Перші блоки обох станцій запустили із запізненням на місяць і вони працюють в режимі пусконалагодження.

Енергоблоки завантажувалися, коли була така можливість, а іноді взагалі не видавали потужність в мережу, пояснює співрозмовник, близький до одного з профільних відомств,
– пише видання.

Так, за останніми даними, електростанції в окупованому Криму зможуть запустити не раніше березня 2019 року. 

До цього запуск відтерміновували вже двічі. Вперше – запуск зірвався через "проблеми із генеруючим обладнанням". 

Так, тоді виник скандал через те, що "Ростех" купив німецькі газові турбіни Siemens, сподіваючись, що санкції проти Криму скасують. Поставка затримувалася, а "Ростех" намагався змінити постачальника, проте не зміг. У підсумку корпорація змонтувала в Криму турбіни Siemens, що викликало міжнародний скандал і нову хвилю санкцій щодо Росії. Своєю чергою, німецька компанія заявила про припинення співпраці з російськими держкомпаніями.

Вдруге запуск відтермінували у червні 2018. Запустити енергоблоки не вдалося начебто через те, що підрядчики не побудували газові відводи і мережі для нових електростанцій.

Спочатку було заплановано, що електростанції у Криму запустять 3 березня 2018 року.

 Скандал довкола співпраці Siemens з Росією триває: німецька прокуратура визначила підозрюваних.



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