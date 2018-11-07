Танкер MUBARIZ IBRAHIMOV (прапор - Мальта) знаходиться в очікуванні проводки через Керч-Єнікальський канал і не планує скасовувати рейс в Маріупольський морський порт.

Про це редакції BlackSeaNew повідомив представник компанії-експедитора Іван Дорошенко.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew повідомляла що, 01.12.2018 судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - відмовився від контракту...

Танкер MUBARIZ IBRAHIMOV (прапор - Мальта) знаходиться в очікуванні проводки через Керч-Єнікальський канал і не планує скасовувати рейс в Маріупольський морський порт. За словами представника компанії, за розворот судна журналісти, які відстежують ситуацію в Керченській протоці, могли прийняти маневри для проведення бункерування.

Моніторингова група повідомляє, що танкер дійсно повернувся в точку очікування до Керченської протоки.

Приблизно о 18:30 судно розпочало рух на північ курсом на Маріуполь.

Непорозуміння було викликане відсутністю сигнала АІС в районі, куди танкер відійшов для бункеровки.

Що стосується суховантажа ATA (IMO: 9521899), про якого ми писали, то він дійсно відмовився від рейсу до Азовського моря та 2 грудня 2018 прибув до порту Херсон.