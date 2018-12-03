Комитету Государственной Думы России поручили подготовить награждение пограничников, которые захватывали украинские корабли в Керченском проливе.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет Апостроф.

Со слов Володина комитету по безопасности и противодействию коррупции было дано поручение о рассмотрении вопроса о награждении пограничников, участвовавших в вооруженном захвате украинских кораблей и членов их экипажей в нейтральных водах Черного моря.

Председателю комитета Василию Пискареву поручено проработать этот вопрос вместе с профильным ведомством до следующего заседания Совета Думы.

В среду, 5 декабря, Пискарев должен будет внести предложения по награждению пограничников.

Володин считает, что российские пограничники якобы "решили задачи по защите границы и соблюдали международные нормы и правила".

Однако, Россия обстреляла и захватила украинские корабли с их экипажами в нейтральных водах Черного моря, а не в "территориальном море".