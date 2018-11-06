Международная морская организация осудила агрессию РФ в Черном море
|20:47 03.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила протест Российской Федерации в связи с захватом украинских кораблей и их экипажей в нейтральных водах Черного моря.
Украинскую позицию поддержали 34 страны-члены ИМО и осудили очередной акт российской агрессии, сообщает ZN,UA со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании.
"3 декабря 2018 года украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей", - говорится в сообщении.
Отмечено, что украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.
"На поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов ИМО, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - добавили в посольстве.
Напомним, 25 ноября российские пограничники в нейтральных водах Черного моря атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В результате вооруженного нападения российских пограничников несколько украинцев получили ранения.
После захвата подконтрольные России "суды" оккупированных Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 пленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Позже украинских моряков вывезли с аннексированного Крыма в Москву. На данный момент большинство украинцев находятся в московском СИЗО Лефортово. Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".
Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными.
В связи с российской агрессией в Керченском проливе 26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон об введении военного положения вступил в силу 28 ноября.
Ещё на эту тему:
В России решили наградить силовиков, расстрелявших украинские корабли в Черном море
Военнопленным украинским морякам открыли внутритюремные счета и передали "передачи"
Сенатор-республіканець закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю
Черноморский флот страны агрессора получит 18 новых кораблей
Хронологія кризи в Азовському морі: танкер MUBARIZ IBRAHIMOV не відміняв рейс на Маріуполь - уточнення
Встречи в нормандском формате не будет, но переговоры запланированы
ФСБ не пускает адвокатов к военнопленным украинским морякам
З Керчі у невідомому напрямку відбуксирували два захоплені українські катери / Фото
Україна висловила протест в Комітеті з безпеки на морі через агресію РФ у Керченській протоці