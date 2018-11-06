Украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила протест Российской Федерации в связи с захватом украинских кораблей и их экипажей в нейтральных водах Черного моря.

Украинскую позицию поддержали 34 страны-члены ИМО и осудили очередной акт российской агрессии, сообщает ZN,UA со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании.

"3 декабря 2018 года украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.

"На поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов ИМО, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - добавили в посольстве.

Напомним, 25 ноября российские пограничники в нейтральных водах Черного моря атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В результате вооруженного нападения российских пограничников несколько украинцев получили ранения.

После захвата подконтрольные России "суды" оккупированных Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 пленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Позже украинских моряков вывезли с аннексированного Крыма в Москву. На данный момент большинство украинцев находятся в московском СИЗО Лефортово. Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".

Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными.

В связи с российской агрессией в Керченском проливе 26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон об введении военного положения вступил в силу 28 ноября.