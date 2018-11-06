Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что сегодня украинским военнопленным морякам привезли передачи и открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.

Об этом по итогам разговора с Москальковой написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает ЛИГА.Новости.

Она сообщила, что в СИЗО-2 Лефортово проходит дорасселение – каждого из взятіх в плен российским спецназом в нейтральніх водах Черного моря украинских моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. К каждому из них подселят заключенного, который также впервые привлекается к ответственности.

Что касается раненых моряков, находящихся в больничном изоляторе Матросской тишины, то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова.

По ее словам, раненые военнопленніе моряки получают медицинскую помощь, горячее питание и жалоб не высказывают.

"Мне пообещали, что завтра, во вторник (4 ноября - ред.), уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков", - написала Денисова.

Ранее глава МИД Павел Климкин сообщил, что российский адвокат Николай Полозов займется освобождением незаконно захваченных в нетральніх водах Черного моря украинских моряков.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива в нейтральніх водах Черного моря. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.

Сообщалось, что ФСБ не пускает адвокатов к военнопленным украинским морякам.