Военнопленным украинским морякам открыли внутритюремные счета и передали "передачи"
|20:37 03.12.2018
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|Крым
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что сегодня украинским военнопленным морякам привезли передачи и открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.
Об этом по итогам разговора с Москальковой написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает ЛИГА.Новости.
Она сообщила, что в СИЗО-2 Лефортово проходит дорасселение – каждого из взятіх в плен российским спецназом в нейтральніх водах Черного моря украинских моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. К каждому из них подселят заключенного, который также впервые привлекается к ответственности.
Что касается раненых моряков, находящихся в больничном изоляторе Матросской тишины, то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова.
По ее словам, раненые военнопленніе моряки получают медицинскую помощь, горячее питание и жалоб не высказывают.
"Мне пообещали, что завтра, во вторник (4 ноября - ред.), уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков", - написала Денисова.
Ранее глава МИД Павел Климкин сообщил, что российский адвокат Николай Полозов займется освобождением незаконно захваченных в нетральніх водах Черного моря украинских моряков.
25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива в нейтральніх водах Черного моря. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.
Сообщалось, что ФСБ не пускает адвокатов к военнопленным украинским морякам.
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