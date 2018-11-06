Сенатор-республіканець закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю
|20:27 03.12.2018
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|Крым
Він схвально відгукнувся на рішення президента Трампа скасувати зустріч з Путіним, яка раніше планувалась на ці вихідні в Аргентині.
"Путін не розуміє слова, він розуміє дії", - наголосив сенатор-республіканець Джон Баррассо виступаючи у передачі "Зустріч з пресою" на каналі NBC 2 грудня, передає Голос Америки.
"Путін поважає силу і територію. Слова для нього небагато значать, а от дії – так. Вважаю, ми маємо робити більше", - відзначив сенатор.
Він закликав США направити кораблі до Чорного моря. Те саме, наголошує сенатор, мають зробити і НАТО. Такії ді продемонструють народу України підтримку США, вважає Баррассо, а також покажуть Росії, що потрібно дотримуватись міжнародного права.
Сенатор також закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря.
" Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів", - заявив Баррассо.
"Путін поважає силу і дії. Він не зупиниться доки його не зупинять. Він чує запах страху", - відзначив сенатор.
"Має бути потужне стримування, а не просто розмови з Путіним. Він хитрий, агресивний, опортуністичний; він віднаходить слабкі місця і використовує їх", - додав він.
Основна потужність Путіна, на думку сенатора, полягає в трьох сферах: кібер, енергетика і військо. Тому сенатор закликав, зокрема, розбудовувати міць США в сфері енергетики, а також закликав Німеччину заблокувати "Північний потік 2".
"Ми маємо робити все можливе, щоб ставати більш енергонезалежними і домінувати в енергетиці. Також, вважаю, маємо залучати НАТО. Меркель має зупинити трубопровід "Північний потік 2", адже він означає залежність від російських енергоресурсів", - заявив він.
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