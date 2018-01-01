Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона

20:17 03.12.2018 0 комментариев Молдова

Министерство внутренних дел России подставило плечо предвыборной кампании в РМ, в которой декларативно участвует Додон ради «своих коллег по парламенту» — ПСРМ.

Трудно сделать иной вывод после заявления официальных властей Москвы о том, что молдаване, которые нарушили режим пребывания на территории РМ, не будут наказаны, но при одном условии: если вернуться в период с 1 января по 24 февраля (дата парламентских выборов в Молдове) и не вернутся в Россию раньше марта, то есть после окончания выборов, сообщает DESCHIDE.MD.

Президент Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что согласно «решению МВД РФ, примерно 170 тысячам граждан Республики Молдова, которые нарушили положения Ст. 26 части 4 и 8 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также положения Ст. 27 части 12, 13 и 14 того же Закона, предоставляется возможность воспользоваться новым законным способом, чтобы эти нарушения были аннулированы».

В МВД РФ не упустили возможность добавить пару баллов к имиджу президента Республики Молдова. В сообщении Министерства говорится, что соответствующее решение было принято по его просьбе. 

Напомним, Игорь Додон ранее принял участие в митинге ПСРМ, где была представлена избирательная программа в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 24 февраля 2019 года. Отметим, что президент страны не должен иметь политическую принадлежность

Согласно решению Конституционного суда от декабря 2017 года, президент страны не имеет права состоять в партии или продвигать интересы того или иного политформирования, о чем часто напоминал председатель парламента Андриан Канду, комментируя избирательные действия Додона.



Ещё на эту тему:

19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
16:22 11.05.2017
Министр юстиции Молдовы встретился с делегацией Венецианской комиссии
16:30 24.02.2017
Молдова готовится к изменению законодательства о выборах
15:15 14.12.2016
Конституционный суд утвердил результаты выборов президента Молдовы
09:32 18.11.2016
Проигравшая президентские выборы в Молдове Майя Санду оспорит их результаты
11:39 15.11.2016
Конституционный суд Молдовы отказался рассматривать жалобу на выборы президента
13:23 14.11.2016
Wall Street Journal: Россия получит новых союзников после выборов в Молдавии и Болгарии
09:01 14.11.2016
Президентом Молдовы избран пророссийский социалист Игорь Додон
09:03 01.11.2016
Додону напомнили о тяжелых последствиях его заявлений о Крыме и ЕС
08:09 31.10.2016
Выборы в Молдове: Подсчитано 99.33 % голосов, Санду и Додон встретятся во втором туре
09:21 26.10.2016
Украина призвала кандидатов в президенты Молдовы не спекулировать на Крыме
14:59 25.10.2016
Для учащихся из Молдовы 29 и 30 октября поезда в Румынии будут бесплатными
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
Все новости страны
Молдова Молдова
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
Все новости страны
Россия Россия
15:26 03.12.2018
Лидер ХДС предлагает сократить поставки газа по "Северному потоку-2" отказ от проекта будет "слишком радикальным шагом"
10:22 03.12.2018
Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2"
19:09 30.11.2018
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты и рассказал о «геополитической ловушке» для него
16:27 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 9 месяцев 2018 года: группа Новороссийский морской торговый порт (-2,3%)
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
Все новости страны
Украина Украина
20:57 03.12.2018
В России решили наградить силовиков, расстрелявших украинские корабли в Черном море
20:47 03.12.2018
Международная морская организация осудила агрессию РФ в Черном море
20:37 03.12.2018
Военнопленным украинским морякам открыли внутритюремные счета и передали "передачи"
20:27 03.12.2018
Сенатор-республіканець закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс