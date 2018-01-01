Министерство внутренних дел России подставило плечо предвыборной кампании в РМ, в которой декларативно участвует Додон ради «своих коллег по парламенту» — ПСРМ.

Трудно сделать иной вывод после заявления официальных властей Москвы о том, что молдаване, которые нарушили режим пребывания на территории РМ, не будут наказаны, но при одном условии: если вернуться в период с 1 января по 24 февраля (дата парламентских выборов в Молдове) и не вернутся в Россию раньше марта, то есть после окончания выборов, сообщает DESCHIDE.MD.

Президент Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что согласно «решению МВД РФ, примерно 170 тысячам граждан Республики Молдова, которые нарушили положения Ст. 26 части 4 и 8 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также положения Ст. 27 части 12, 13 и 14 того же Закона, предоставляется возможность воспользоваться новым законным способом, чтобы эти нарушения были аннулированы».

В МВД РФ не упустили возможность добавить пару баллов к имиджу президента Республики Молдова. В сообщении Министерства говорится, что соответствующее решение было принято по его просьбе.

Напомним, Игорь Додон ранее принял участие в митинге ПСРМ, где была представлена избирательная программа в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 24 февраля 2019 года. Отметим, что президент страны не должен иметь политическую принадлежность

Согласно решению Конституционного суда от декабря 2017 года, президент страны не имеет права состоять в партии или продвигать интересы того или иного политформирования, о чем часто напоминал председатель парламента Андриан Канду, комментируя избирательные действия Додона.