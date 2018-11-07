Из-за "инцидента" в Черном море Эстония может отказаться от договора с РФ о границе
|20:05 03.12.2018
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|Крым
Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила еще один законопроект, который на этот раз включает отказ от ратификации пограничного договора с Россией и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением.
Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на ERR.
В октябре 2017 года Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) уже отклонил подобную инициативу партии.
Как заявил депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон ко второй попытке отказать от договора о границе парламентариев подтолкнуло нападение российского спецназа в нейтральных водах Черного моря на корабли Военно-морских сил ВС Украины и захват украинских моряков.
"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров", - подчеркнул он.
Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. Тогда стороны договорились, что соглашения будут ратифицированы парламентами обеих стран параллельно. Россия затягивает ратификацию, сетуя на "русофобскую" риторику Таллина.
Премьер-министр Эстонии от Центристской партии Юри Ратас 14 ноября 2018 года заявил, что поддерживает завершение ратификации эстонско-российских пограничных соглашений, а действия РФ в Украине следует рассматривать вне этого процесса.
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