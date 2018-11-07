Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила еще один законопроект, который на этот раз включает отказ от ратификации пограничного договора с Россией и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением.

Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на ERR.

В октябре 2017 года Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) уже отклонил подобную инициативу партии.

Как заявил депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон ко второй попытке отказать от договора о границе парламентариев подтолкнуло нападение российского спецназа в нейтральных водах Черного моря на корабли Военно-морских сил ВС Украины и захват украинских моряков.

"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров", - подчеркнул он.

Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. Тогда стороны договорились, что соглашения будут ратифицированы парламентами обеих стран параллельно. Россия затягивает ратификацию, сетуя на "русофобскую" риторику Таллина.

Премьер-министр Эстонии от Центристской партии Юри Ратас 14 ноября 2018 года заявил, что поддерживает завершение ратификации эстонско-российских пограничных соглашений, а действия РФ в Украине следует рассматривать вне этого процесса.