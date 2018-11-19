Херсонский окружной административный суд отказался снять арест с задержанного в порту Херсона российского танкера "Механик Погодин".

Об этом в социальной сети Facebook написал представитель Президента в Крыму Борис Бабин, передают Українськi Новини.

"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера "Mekhanik Pogodin" в иске о прекращении блокирования этого санкциионного имущества бенефициаров государства-агрессора", - сообщил он.

Бабин назвал это решение хорошим прецедентом.

Танкер "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона в августе текущего года, так как он принадлежит российской компании, которая находится под украинскими санкциями.