Суд Херсона отказался снять арест с российского танкера "Механик Погодин"

19:48 03.12.2018 0 комментариев Крым

Херсонский окружной административный суд отказался снять арест с задержанного в порту Херсона российского танкера "Механик Погодин".

Об этом в социальной сети Facebook написал представитель Президента в Крыму Борис Бабин, передают Українськi Новини.

"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера "Mekhanik Pogodin" в иске о прекращении блокирования этого санкциионного имущества бенефициаров государства-агрессора", - сообщил он.

Бабин назвал это решение хорошим прецедентом.

Танкер "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона в августе текущего года, так как он принадлежит российской компании, которая находится под украинскими санкциями.



Ещё на эту тему:

15:51 03.12.2018
НБУ оценил возможные потери от блокады Керченского пролива
09:25 03.12.2018
Баржу снесло на мель в Азовском море в районе мыса Каменный
14:35 02.12.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: статистика штучної затримки суден / Інфографіка
15:25 01.12.2018
Евросоюз грозит прекратить соглашение о партнерстве с РФ
19:57 30.11.2018
На якорной стоянке в Керченском проливе два судна получили повреждения / Фото
14:56 30.11.2018
Спонсор аннексии Крыма стал владельцем царского имения в Ливадии
13:36 29.11.2018
Парк ялтинского санатория "Ясная поляна" передадут из муниципальной собственности в федеральную
12:44 29.11.2018
Рідні не переживайте у СІЗО в Криму багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків
11:01 29.11.2018
Крымские оккупанты уверяют, что не блокируют азовские порты Украины
09:21 29.11.2018
Министр социальной политики подтвердил общение с органами РФ по пенсиям крымчан
09:01 29.11.2018
В больнице оккупированного Крыма распространили инструкцию по выявлению смертников / Документ
17:39 28.11.2018
В оккупированном Крыму появятся "старосты сельских населенных пунктов"
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
Все новости страны
Молдова Молдова
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
Все новости страны
Россия Россия
15:26 03.12.2018
Лидер ХДС предлагает сократить поставки газа по "Северному потоку-2" отказ от проекта будет "слишком радикальным шагом"
10:22 03.12.2018
Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2"
19:09 30.11.2018
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты и рассказал о «геополитической ловушке» для него
16:27 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 9 месяцев 2018 года: группа Новороссийский морской торговый порт (-2,3%)
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
Все новости страны
Украина Украина
20:57 03.12.2018
В России решили наградить силовиков, расстрелявших украинские корабли в Черном море
20:47 03.12.2018
Международная морская организация осудила агрессию РФ в Черном море
20:37 03.12.2018
Военнопленным украинским морякам открыли внутритюремные счета и передали "передачи"
20:27 03.12.2018
Сенатор-республіканець закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс