Суд Херсона отказался снять арест с российского танкера "Механик Погодин"
|19:48 03.12.2018
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|Крым
Херсонский окружной административный суд отказался снять арест с задержанного в порту Херсона российского танкера "Механик Погодин".
Об этом в социальной сети Facebook написал представитель Президента в Крыму Борис Бабин, передают Українськi Новини.
"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера "Mekhanik Pogodin" в иске о прекращении блокирования этого санкциионного имущества бенефициаров государства-агрессора", - сообщил он.
Бабин назвал это решение хорошим прецедентом.
Танкер "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона в августе текущего года, так как он принадлежит российской компании, которая находится под украинскими санкциями.
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