Рассмотрение апелляции о выдаче Франции российского гражданина Александра Винника было в очередной раз перенесено.

Верховный суд Греции отклонил ходатайство стороны защиты об отводе судей и прокурора и пообещал вынести вердикт 19 декабря. Об этом 3 декабря сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой RT.

Сам Винник продолжает настаивать на своей невиновности, назвав процесс «беззаконием».

Франция стала уже третьей страной, которая добивается экстрадиции россиянина.

Напомним, что российского гражданина задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать хакера — России, США или Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию. В России хакера заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Винник пытается добиться выдачи именно в Россию.

Ранее адвокат Винника заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции