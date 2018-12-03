В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
|19:10 03.12.2018
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|Греция
Рассмотрение апелляции о выдаче Франции российского гражданина Александра Винника было в очередной раз перенесено.
Верховный суд Греции отклонил ходатайство стороны защиты об отводе судей и прокурора и пообещал вынести вердикт 19 декабря. Об этом 3 декабря сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой RT.
Сам Винник продолжает настаивать на своей невиновности, назвав процесс «беззаконием».
Франция стала уже третьей страной, которая добивается экстрадиции россиянина.
Напомним, что российского гражданина задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать хакера — России, США или Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию. В России хакера заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Винник пытается добиться выдачи именно в Россию.
Ранее адвокат Винника заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
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