Встречи в нормандском формате не будет, но переговоры запланированы
|18:44 03.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен провести в Милане 6-7 декабря переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и украинским коллегой Павлом Климкиным.
Передает Интерфакс-Украина в понедельник, 3 декабря, со ссылкой на европейские СМИ.
"Встречи в нормандском формате не будет, но переговоры (с министрами РФ и Украины - ИФ) запланированы", - цитируют издания слова представителя МИД ФРГ Марии Адебар.
По словам представителя, стороны "затронут различные темы, в том числе - продолжение поиска дипломатического решения ситуации в Украине".
При этом М.Адебар подчеркнула, что министры в ходе встречи обратят особое внимание на инцидент, произошедший в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что в Милане 6-7 декабря пройдет заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Ещё на эту тему:
В России решили наградить силовиков, расстрелявших украинские корабли в Черном море
Международная морская организация осудила агрессию РФ в Черном море
Военнопленным украинским морякам открыли внутритюремные счета и передали "передачи"
Сенатор-республіканець закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю
Черноморский флот страны агрессора получит 18 новых кораблей
Хронологія кризи в Азовському морі: танкер MUBARIZ IBRAHIMOV не відміняв рейс на Маріуполь - уточнення
ФСБ не пускает адвокатов к военнопленным украинским морякам
З Керчі у невідомому напрямку відбуксирували два захоплені українські катери / Фото
Україна висловила протест в Комітеті з безпеки на морі через агресію РФ у Керченській протоці