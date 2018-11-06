Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен провести в Милане 6-7 декабря переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и украинским коллегой Павлом Климкиным.

Передает Интерфакс-Украина в понедельник, 3 декабря, со ссылкой на европейские СМИ.

"Встречи в нормандском формате не будет, но переговоры (с министрами РФ и Украины - ИФ) запланированы", - цитируют издания слова представителя МИД ФРГ Марии Адебар.

По словам представителя, стороны "затронут различные темы, в том числе - продолжение поиска дипломатического решения ситуации в Украине".

При этом М.Адебар подчеркнула, что министры в ходе встречи обратят особое внимание на инцидент, произошедший в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что в Милане 6-7 декабря пройдет заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ.