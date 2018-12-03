Появились снимки развернутой ракетной батарее российского класса S-400 на авиабазе Джанкой в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Fox News, передает Апостроф.

Уточняется, что подготовка к размещению С-400 началась задолго до агрессии РФ в Керченском проливе, которая привела к еще большему обострению отношений между Москвой и Киевом.

В тоже время, в апреле 2018 года снимки этого же места показали голые земли, а строительство закончилось к 10 ноября - за две недели до недавней эскалации.

Фото подтверждает наличие на базе ракетных комплексов: восемь установок, которые разделили на четыре группы, находятся в юго-западной части базы. По соседству с ними видны два радара и несколько грузовиков.

Отметим, что зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, и может применяться против военных объектов.

Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.