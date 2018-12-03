Путинские ракеты S-400 в оккупированном Крыму сняли со спутника / Фото
|18:16 03.12.2018
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|Крым
Появились снимки развернутой ракетной батарее российского класса S-400 на авиабазе Джанкой в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает Fox News, передает Апостроф.
Уточняется, что подготовка к размещению С-400 началась задолго до агрессии РФ в Керченском проливе, которая привела к еще большему обострению отношений между Москвой и Киевом.
В тоже время, в апреле 2018 года снимки этого же места показали голые земли, а строительство закончилось к 10 ноября - за две недели до недавней эскалации.
Фото подтверждает наличие на базе ракетных комплексов: восемь установок, которые разделили на четыре группы, находятся в юго-западной части базы. По соседству с ними видны два радара и несколько грузовиков.
Отметим, что зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, и может применяться против военных объектов.
Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.
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