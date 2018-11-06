ФСБ не пускает адвокатов к военнопленным украинским морякам
|17:51 03.12.2018
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|Крым
Следственное управление ФСБ Российской Федерации отказывает адвокатам в приеме заявлений на встречу с военнопленными украинскими моряками.
Об этом в Facebook написал адвокат арестованного капитана МБАК “Бердянск” Дениса Гриценко Николай Полозов, передает УНН.
“Следственное управление ФСБ не принимают заявления от адвокатов. Направили в приёмную. Подал заявление о вступлении в дело и допуске в СИЗО”, — написал Полозов.
Напомним, военнопленным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском
Как сообщалось, 25 ноября в нейтральных водах Черного моря при выходе из района Керченского пролива российские пограничники совершили вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
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