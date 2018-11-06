З порту Керчі в невідомому напрямку було відбуксировано два малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» и «Бердянськ» в невідомому напрямку.

Про це свідчить опублікована на ресурсі КерчьИНФО, що підконтрольна окупаційній владі, фотографії, про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Буксир «Яни Капу» у порту Керчі 3 грудня 2018 року

Як видно з фотографії на місці залишився тільки буксир «Яни Капу».