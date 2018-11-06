З Керчі у невідомому напрямку відбуксирували два захоплені українські катери / Фото
|17:24 03.12.2018
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|Крым
З порту Керчі в невідомому напрямку було відбуксировано два малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» и «Бердянськ» в невідомому напрямку.
Про це свідчить опублікована на ресурсі КерчьИНФО, що підконтрольна окупаційній владі, фотографії, про це повідомляє "Український мілітарний портал".
Буксир «Яни Капу» у порту Керчі 3 грудня 2018 року
Як видно з фотографії на місці залишився тільки буксир «Яни Капу».
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