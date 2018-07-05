НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
|17:00 03.12.2018
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|Грузия
НАТО допоможе Грузії у розвитку служби берегової охорони і надалі надаватиме практичну допомогу грузинським збройним силам.
Про це у понеділок, 3 грудня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Ми працюємо з Грузією над модернізацією її збройних сил, а також посиленням різних військових можливостей. Ми маємо тренувальний центр у Тбілісі. Але також ми працюємо з Грузією над посиленням її берегової охорони", - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що Грузія вже давно має Річну національну програму і "має всі інструменти, щоб стати членом НАТО".
Столтенберг не став коментувати результати президентських виборів у Грузії, зазначивши, що у НАТО немає спостерігачів на виборах.
"Але важливо, щоб спостерігачі інших організацій мали повний доступ і щоб вони отримали прозорі відповіді на стурбованість, яку вони висловлюють", - сказав він.
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