НАТО допоможе Грузії у розвитку служби берегової охорони і надалі надаватиме практичну допомогу грузинським збройним силам.

Про це у понеділок, 3 грудня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми працюємо з Грузією над модернізацією її збройних сил, а також посиленням різних військових можливостей. Ми маємо тренувальний центр у Тбілісі. Але також ми працюємо з Грузією над посиленням її берегової охорони", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Грузія вже давно має Річну національну програму і "має всі інструменти, щоб стати членом НАТО".

Столтенберг не став коментувати результати президентських виборів у Грузії, зазначивши, що у НАТО немає спостерігачів на виборах.

"Але важливо, щоб спостерігачі інших організацій мали повний доступ і щоб вони отримали прозорі відповіді на стурбованість, яку вони висловлюють", - сказав він.