НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями РФ
|16:41 03.12.2018
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|Крым
НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії", - сказав Столтенберг.
Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.
Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Каліфорнії, прокоментував агресію Росії в Азовському морі.
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