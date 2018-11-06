Україна висловила протест в Комітеті з безпеки на морі через агресію РФ у Керченській протоці

16:16 03.12.2018 0 комментариев Крым

Українська делегація в Комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) висловила категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів у районі Керченської протоки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, пише Українська правда.

Зазначається, що українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів, що є порушенням Конвенції ООН з морського права та двосторонніх українсько-російських угод.

Також в МЗС додали, що на підтримку позиції України висловилися делегації 34 країн-членів ІМО, серед яких Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція та США, які підтримали вимоги української сторони та засудили черговий акт збройної агресії Росії проти України.

Як повідомлялося, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.


У зв'язку з агресією Росії з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях Українизапроваджено воєнний стан.



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