Расчеты ракетных комплексов Черноморского флота страны-оккупанта «Бал» и «Бастион» проводят плановые тренировки по нанесению ударов по морским целям.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службі сообщается, что в оккупированном Кріму на полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота оккупантов во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки проводят плановые тренировки с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша.

По данным пресс-службы, целью учения является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различной обстановке.

В пресс-службе отметили, что экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Напомним, командующий ЮВО заявил, что дальнее огневое поражение - основной принцип подготовки российских ВС