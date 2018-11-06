В оккупированном Крыму опять учения: отрабатывают нанесение ракетных ударов
|16:00 03.12.2018
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|Крым
Расчеты ракетных комплексов Черноморского флота страны-оккупанта «Бал» и «Бастион» проводят плановые тренировки по нанесению ударов по морским целям.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.
В сообщении пресс-службі сообщается, что в оккупированном Кріму на полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота оккупантов во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки проводят плановые тренировки с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша.
По данным пресс-службы, целью учения является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различной обстановке.
В пресс-службе отметили, что экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.
Напомним, командующий ЮВО заявил, что дальнее огневое поражение - основной принцип подготовки российских ВС
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