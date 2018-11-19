НБУ оценил возможные потери от блокады Керченского пролива
|15:51 03.12.2018
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|Крым
В Нацбанке заявляют, что под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов.
Через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта на сумму около $230 млн в месяц. Под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов.
Об этом рассказал на брифинге в понедельник замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает LIGA.net.
"Осложнения в регионе мы начали замечать где-то в начале третьего квартала, - сказал Сологуб. - Но здесь сложно оценить, что именно имеет решающее влияние: есть еще фактор погодных условий. Пока мы не можем сказать, что влияет сильнее".
По словам Сологуба, украинские агропроизводиели, практически не работают через порты Азовского моря. "Это примерно 2-3% всего экспорта АПК", - уточнил он.
По данным Мининфраструктуры, с 2014 года потери Украины из-за блокирования и задержек кораблей в Азовском море составили 6 млрд грн грн.
26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в нейтральных водах Черного моря и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.
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