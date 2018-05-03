Лидер ХДС предлагает сократить поставки газа по "Северному потоку-2" отказ от проекта будет "слишком радикальным шагом"

15:26 03.12.2018 0 комментариев Россия

В то же время Крамп-Карренбауэр назвала отказ от проекта "слишком радикальным шагом".

Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр предлагает сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Германия должна ответить на политические опасения по поводу "Северного потока-2" после того, как Россия захватила украинских моряков в Керченском проливе.

Она также отметила, что отказ от политической поддержки данного проекта - "слишком радикальный шаг", однако Берлин может инициировать сокращение объемов прокачиваемого газа.

"Мы должны признать, что критический момент еще не был достигнут, иначе (Владимир Путин, президент России, - ред.) не пошел бы по этому пути", - заявила Крамп-Карренбауэр, добавив, что Россия продолжала поставлять газ Германии даже в условиях холодной войны.

Отметим, Аннегрет Крамп-Карренбауэр является соратницей действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Именно ее называют главным кандидатом на пост главы немецкого правительства после ухода Меркель в 2021 году.  

На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения блокады судов Российской Федерации, которые будут направляться в порты США и Европейского союза.

Данное заявление она сделала после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.

 



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