Европейский Союз в ближайшее время намерен ввести санкции против 5 лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рихард Йозвяк.

Также, по сообщению нашего корреспондента, в ближайшую среду будет принято решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию не признанных международным сообществом выборов в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах востока Украины - в так называемых "ДНР" и "ЛНР".