ЕС введет санкции за отравление в Солсбери и выборы в "ДНР" и "ЛНР"
|15:01 03.12.2018
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|Украина
Европейский Союз в ближайшее время намерен ввести санкции против 5 лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рихард Йозвяк.
Также, по сообщению нашего корреспондента, в ближайшую среду будет принято решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию не признанных международным сообществом выборов в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах востока Украины - в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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