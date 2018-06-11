Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на сайт украинского парламента.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №0206 внесен Порошенко в понедельник, 3 декабря.

При этом самого текст законопрокта, как и сопроводительные документы, на сайте Верховной Рады не обнародованы.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.