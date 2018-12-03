Аэропорт, расположенный в оккупированном Россией Симферополе закрыли и на вылет и на прилет.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Апостроф.

"С утра там все глухо, все рейсы разворачивают и перенаправляют - в Анапу и соседние города. А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлетку, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: в регионе ввели антитеррористические меры", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что некоторым самолет перед тем, как их отправили в другие аэропорты, приходилось делать несколько кругов над аэропортом.

Около 12:00 стало известно, что аэропорт открыт. Однако о причинах закрытия пока не сообщается.



