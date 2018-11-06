Оккупационные "власти" Симферополя намерены заключить соглашение о сотрудничестве между "муниципальным образованием" и командованием войсковой части №73966 Вооруженных сил Российской Федерации в сфере патриотического воспитания граждан.

Проект решения опубликован на официальном сайте городского совета оккупированного Симферополя, передает Крыминформ.

"Сотрудничество предполагает "отбор из числа призывников города кандидатов для прохождения службы в Симферопольском полку, оказание помощи командованию полка в укреплении воинской дисциплины, культурно-нравственном и патриотическом воспитании военнослужащих, направление делегаций из числа отличившихся школьников на ознакомительную практику в Симферопольский полк, что, в свою очередь, благоприятно скажется на моральном климате личного состава воинской части", говорится в сообщении.