Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
|13:59 03.12.2018
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|Болгария
Вопрос о возобновлении авиаперелетов в Украину остается открытым.
Авиакомпания Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно, сообщается на сайте компании, передает ЛiгаБiзнесIнформ.
В Bulgaria Air отмечают, что решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься в зависимости от нормализации ситуации в Украине.
"Из-за заявленной военной ситуации в Украине, по рекомендации Министерства иностранных дел (Болгании - ИФ) и с учетом безопасности пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air прекратил свои рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", - отмечается в сообщении на сайте авиакомпании.
Для получения дополнительной информации и помощи в отношении уже приобретенных билетов в авиакомпании рекомендуют обращаться в Центр обслуживания клиентов.
Bulgaria Air - национальная пассажирская авиакомпания Болгарии, которая базируется в столичном аэропорту Софии.
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