Вопрос о возобновлении авиаперелетов в Украину остается открытым.

Авиакомпания Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно, сообщается на сайте компании, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

В Bulgaria Air отмечают, что решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься в зависимости от нормализации ситуации в Украине.

"Из-за заявленной военной ситуации в Украине, по рекомендации Министерства иностранных дел (Болгании - ИФ) и с учетом безопасности пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air прекратил свои рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", - отмечается в сообщении на сайте авиакомпании.

Для получения дополнительной информации и помощи в отношении уже приобретенных билетов в авиакомпании рекомендуют обращаться в Центр обслуживания клиентов.

Bulgaria Air - национальная пассажирская авиакомпания Болгарии, которая базируется в столичном аэропорту Софии.