Известно, что в Тбилиси задержаны шестеро граждан Украины и что им назначили адвокатов.

Задержанным в Тбилиси украинцам назначили адвокатов, их права не нарушаются.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

Он подтвердил, что в Грузии задержаны шестеро украинцев. Украинский консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что в Грузии задержали граждан Украины, которые намеревались участвовать в протестах против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, организованных оппозицией, которая не признает результаты выборов.

Якобы ведется расследование по статьям за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц (ч.3,6 ст. 236 УК Грузии).