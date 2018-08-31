В МИД рассказали подробности о задержании украинцев в Грузии
|13:34 03.12.2018
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|Украина
Известно, что в Тбилиси задержаны шестеро граждан Украины и что им назначили адвокатов.
Задержанным в Тбилиси украинцам назначили адвокатов, их права не нарушаются.
Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает ЛiгаБiзнесIнформ.
Он подтвердил, что в Грузии задержаны шестеро украинцев. Украинский консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что в Грузии задержали граждан Украины, которые намеревались участвовать в протестах против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, организованных оппозицией, которая не признает результаты выборов.
Якобы ведется расследование по статьям за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц (ч.3,6 ст. 236 УК Грузии).
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