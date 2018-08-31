В МИД рассказали подробности о задержании украинцев в Грузии

13:34 03.12.2018 0 комментариев Украина

Известно, что в Тбилиси задержаны шестеро граждан Украины и что им назначили адвокатов.

Задержанным в Тбилиси украинцам назначили адвокатов, их права не нарушаются.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

Он подтвердил, что в Грузии задержаны шестеро украинцев. Украинский консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу. 

Ранее грузинские СМИ сообщили, что в Грузии задержали граждан Украины, которые намеревались участвовать в протестах против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, организованных оппозицией, которая не признает результаты выборов.

Якобы ведется расследование по статьям за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц (ч.3,6 ст. 236 УК Грузии).



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