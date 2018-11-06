Аэромобильные группы появятся и начнут подготовку во всех батальонах общевойсковых объединений и воинских частях морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа со ссылкой на командующего округа Александра Дворникова, передает Крыминформ.

«Основными принципами подготовки войск в новом учебном году должны стать «дальнее огневое поражение» и «маневренность». Решение учебно-боевых задач каждой ротной тактической группы должно обеспечивать до 40 вертолетов различного назначения – ударных, транспортно-боевых и транспортных», – сказал Дворников.

По данным пресс-службы, в декабре аэромобильные подразделения приступят к отработке задач тактического воздушного десанта в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Личный состав сформированных подразделений освоит новые приемы тактических действий, включая огневое поражение условного противника из вертолетов, а также способы высадки на различные рельефы местности.

В пресс-службе отметили, что к практическому применению в ходе ротных тактических учений подготовленные в войсках ЮВО аэромобильные группы приступят уже в феврале будущего года. Всего в новом учебном году в войсках ЮВО запланировано более 300 двусторонних тактических учений различного уровня.

Как сообщалось, в войсках Южного военного округа России рассказали о планах на 2019 год.