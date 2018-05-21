Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
|12:44 03.12.2018
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|Армения
Армения и Россия заканчивают подготовку к заключению контракта на поставку Еревану истребителей Су-30СМ.
Заявил в субботу и.о. министра обороны республики Давид Тоноян.
"Мы стараемся, чтобы это было очень быстро. Мы подходим к заключительной фазе подписания договоренности", - сказал он на встрече с российскими журналистами в Ереване, передает Новости - Армения.
По словам Тонояна, две страны на внутригосударственном уровне завершают процедуры по реализации соглашения о предоставлении Армении российского кредита на $100 млн на закупку вооружений, в частности, в вопросах поставок конкретных видов техники.
"На данном этапе переговорный процесс доводится [до завершения], идут внутригосударственные процедуры как в России, так и в Армении. Подходим к их завершению", - сказал он.
И.о. главы минобороны Армении отметил тесное сотрудничество в военной сфере с российскими коллегами.
"Мы ведем подготовку к одному совместному мероприятию, - сказал он. - Сроки мы объявим, как только решатся некоторые вопросы".
Тоноян не уточнил, о каком мероприятии идет речь.
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