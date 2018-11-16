В оккупированном Севастополе ФСО РФ покупает квартиры у фирмы экс-сотрудника СБУ / Фото

12:24 03.12.2018 0 комментариев Крым

Федеральная служба охраны РФ покупает в оккупированном Севастополе квартиры на сумму свыше 148.6 млн рублей.

Выбор ведомства пал на конкретного застройщика: жилье ФСО продаст бывший СБУшник Александр Лысенко по довольно высокой цене за квадрат, пишут Примечания.

Ранее фирма Лысенко отметилась тем, что пыталась украсть сосновый сквер, установив вокруг него и своих новостроек забор.

Информация о закупке квартир опубликована 29 ноября. В ней не сказано — сколько квартир и с какими характеристиками собирается приобрести ФСО. Техзадания тоже нет. И это не конкурс: ведомство покупает жилье в Севастополе у единственного поставщика, с которым, по всей видимости, уже обговорены все детали.

Поставщиком является компания «Альфагруппинвест». Она продаст ФСОшникам 2220,6 кв. метров жилья по цене 66 957 рублей за квадрат в двух домах по адресу ул. Горпищенко, д.143 и д.145. По данному адресу строится жилкомплекс «Дергачев». Цены на квадрат в нем стартуют от 47 тысяч рублей.

148,6 млн рублей на покупку идет из федерального бюджета. Жилье будет находиться в федеральной собственности, а праве оперативного управления у ФСО.

Фирма «Альфагруппинвест» в оккупированном Севастополе известная. Ее владельцем является Александр Лысенко — до 2008 года он работал старшим оперативным сотрудником СБУ, позже перешел на работу в коммерческие строительные структуры экс-министра обороны Украины Павла Лебедева – одного из крупнейших застройщиков лесов и побережья оккупированного Севастополя.

Компания Лысенко ведет себя гораздо скромнее лебедевского «Парангона». Пока что она попала лишь в один скандал с захватом соснового сквера на Острякова – строители оградили забором зеленую зону, сделав ее придомовой территорией своих новостроек.

На данный момент ЖК «Дергачев» еще не достроен. Ожидаемое окончание строительства, указанное на сайте — 2021 год. В проектных документах последний этап строительства запланирован на декабрь этого года.


Фото Примечания
 



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