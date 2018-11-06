Цена "керченского абордажа" для Кремля растет как на дрожжах
|11:59 03.12.2018
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|Крым
Центральные СМИ обсуждают реакцию России на запрет украинских властей на въезд в Украину российских граждан: с минувшей пятницы въезд в страну запрещен всем без исключения российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Представитель российского МИДа Мария Захарова в тот же день заявила, что Россия не будет отвечать зеркальными мерами. В субботу эту позицию подтвердил на пресс-конференции в Аргентине и президент Владимир Путин, пишет ВВС.
Запрет, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, стал реакцией на задержание 25 ноября на подходе к Керченскому проливу российскими военными экипажей двух украинских бронекатеров и буксира, направлявшихся в Азовское море.
Такой обобщенный, тотальный запрет на въезд взрослых мужчин, считает газета "Ведомости", несомненно, усиливает ощущение угрозы для Украины со стороны России.
"Объявление военного положения, приведение армии в полную боеготовность, возможность мобилизации резервистов и проч. - все это создает у Запада реалистическую картинку надвигающейся войны, а российские заявления о сугубо пограничном характере инцидента в проливе выглядят далеко не так убедительно, как и обещания не вводить зеркальных запретов для граждан Украины", - пишут "Ведомости" в редакционном комментарии.
Цена керченского абордажа для Кремля растет как на дрожжах, и дело отнюдь не только в отмененной в последний момент встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Аргентине, которой так хотела Москва, пишет издание. Вслед за Трампом требование освободить украинских моряков повторили в ЕС и НАТО, а на очереди - ужесточение санкций, усиление военного присутствия НАТО в Черном море и другие последствия демонстрации силы.
"Не слишком ли большую цену заломило руководство страны за свое право чувствовать себя большими плохими парнями?", - задается вопросом газета.
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