Жители оккупированного Россией Севастополя стали чаще выражать свое возмущение действиями оккупационных "властей".

"Похоже, точка народного возмущения деяниями руководства города во главе с губернатором Дмитрием Овсянниковым достигла своего пика", - пишут Примечания.

Так, на известной среди туристов достопримечательности оккупированных Балаклавы и Севастополя — Бочке смерти — появилось послание, в котором неизвестные припомнили и пропажу 2 млрд рублей на очистные сооружения "Южные" т.н. "губернатору", и голосование по пенсионной реформе некоторых "депутатов".

"Здесь будут сброшены "губернатор" Севастополя, укравший 2 млрд на очистные сооружения, и "депутаты", проголосовавшие за пенсионную реформу", — гласит надпись на стенах сооружения.

Как сообщалось, на строительство и реконструкцию КОС "Южные" и строительство очистных сооружений в Балаклаве оккупированному Севастополю по линии ФЦП было выделено 6,8 млрд рублей.

Победителем аукциона на проведение работ стало АО «Биотехпрогресс». В качестве обеспечения по контракту подрядчик предоставил банковскую гарантию на 2,055 млрд руб, гарантом выступило ПАО «ОФК банк».

В декабре аванс в такой же сумме был переведен на счета в этом банке. Через три месяца после перевода денег «ОФК банк» был лишен лицензии. За этой мерой, в соответствии с законодательством, последовал запрет на исполнение любых финансовых обязательств.

Судьба двух миллиардов, перечисленных севастопольским правительством в качестве аванса, пока неизвестна.

Пару дней назад еще одно послание губернатору и его помощнику появилось в центре города. Фотографию с выражением "народной любви" Овсянникову и вице-губернатору Пономареву выложил на своей странице в Facebook севастопольский общественник Иван Комелов.



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