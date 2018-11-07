Голова Пентагону на форумі з питань оборони - заяви про ескалацію в Керченській протоці, Росію та Путіна

11:11 03.12.2018 0 комментариев Крым

Голова Пентагону Джим Маттіс, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейґана в Каліфорнії, окрім іншого, прокоментував дії Росії та Путіна.

«Ми маємо справу з двояким порушенням Путіним Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності», - заявив Маттіс, повідомляє Голос Америки.

«Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, Сполучені Штати повністю виконують свої зобов’язання. В Європі немає нових ракет США, але є нові російські ракети. Договір, який поважає тільки одна сторона, не може бути ефективним і не захистить нас. Тож ми відновимо наші зусилля з контролю над озброєнням, але справа за Росією», заявив він під час форуму.

Маттіс згадав і про ескалацію в Керченській протоці.

«Про це також свідчить нахабна зневага та порушення росіянами договору 2003 року з Україною, що дозволив російським та українським кораблям вільно проходити через Керченську протоку, цей договір було нахабно порушено минулими вихідними», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, що можуть зробити США, щоб стримати поведінку Росії, міністр оборони США заявив:

«Це дуже складна ситуація, адже пан Путін, очевидно, вчиться повільно. Він не визнає, що те, що він робить, створює ворожнече ставлення до його народу. Він не діє в інтересах російського народу, він фактично змушує НАТО до переозброєння та зміцнення демократичної позиції, єдиної позиції всіх демократій разом».

Говорячи про Путіна, Маттіс заявив, що «ми бачимо, ми маємо справу з кимось, кому ми просто не можемо довіряти».



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