Наших ребят вывезли из Крыма, Крым приехал к ним!! / Видео Фото
|09:55 03.12.2018
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|Крым
Помощь захваченным украинским морякам доставили в Лефортово.
Наших ребят вывезли из Крыма, Крым приехал к ним!!
Как Вам известно в Крыму крымскими татарами и не равнодушними людьми была собрана помощь 24-ом Украинским морякам захваченными в плен ФСБ России, сообщает на своей странице в Facebook Риза Асанов.
Но их вывезли в Москву СИЗО Лефортово. Нам в Крыму не дали возможность передать им собранную помощь в полном объёме.
Но мы не привыкли отступать, тем более это помощь НАРОДА, а значит и большая ответственность.
Несколько смелых людей решили доставить эту помощ из Крыма в Москвскую тюрьму ФСБ Лефортово, пишет активист.
Нас встретили хорошие и порядочные люди живущие в Москве и помогли осуществить этот план.
Благодарю Вех и Каждого отдельно за то, что в час испытаний Вы все оказались ЛЮДЬМИ!
Как оказалось в СИЗО только 30 кг на одного моряка. Остальное отправляем посылкой которое стоит рядом с Лефортово. Здесь ограничений по весу нет.
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