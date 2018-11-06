Помощь захваченным украинским морякам доставили в Лефортово.

Наших ребят вывезли из Крыма, Крым приехал к ним!!

Как Вам известно в Крыму крымскими татарами и не равнодушними людьми была собрана помощь 24-ом Украинским морякам захваченными в плен ФСБ России, сообщает на своей странице в Facebook Риза Асанов.

Но их вывезли в Москву СИЗО Лефортово. Нам в Крыму не дали возможность передать им собранную помощь в полном объёме.

Но мы не привыкли отступать, тем более это помощь НАРОДА, а значит и большая ответственность.

Несколько смелых людей решили доставить эту помощ из Крыма в Москвскую тюрьму ФСБ Лефортово, пишет активист.

Нас встретили хорошие и порядочные люди живущие в Москве и помогли осуществить этот план.

Благодарю Вех и Каждого отдельно за то, что в час испытаний Вы все оказались ЛЮДЬМИ!

Как оказалось в СИЗО только 30 кг на одного моряка. Остальное отправляем посылкой которое стоит рядом с Лефортово. Здесь ограничений по весу нет.