Зимний период обучения 2019-го учебного года стартовал в войсках Южного военного округа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБЗ, связи, инженерных войск под руководством органов военного управления Южного военного округа, куда Россия включила и оккупированный Крым, будут проведены лагерные сборы и полевые выходы.

В сообщении пресс-службы сказано, что "всего в 2019 учебном году спланировано провести более 300 тактических учений различного уровня, все учения спланированы как межвидовые, двусторонние, с привлечением разнородных сил. Военнослужащие на полигонах военного округа проведут около 3 тысяч боевых стрельб подразделений".

Занятия по боевой подготовке будут организованы более чем на 30 полигонах ЮВО на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской области, Кубани и Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа, в оккупированном Крыму, на учебных полях в республиках Абхазия, Армения и Южная Осетия.

Особое внимание в учебном периоде обучения будет уделено подготовке к проведению масштабных командно-штабных учений межвидовой группировки войск под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, активные фазы пройдут на полигонах Ростовской области, Краснодарского края и оккупированного Крыма, с привлечением около 7,5 тысячи военнослужащих и более 2,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.

В сентябре будущего года в Южном военном округе планируется провести ряд мероприятий совместной подготовки с участием органов управления и подразделений округа с подразделениями вооруженных сил иностранных государств.

Кроме того, в новом учебном году продолжится практика проведения совместных тактических учений соединений российских военных баз ЮВО, дислоцированных в республиках Закавказья, с подразделениями вооруженных сил Республик Южная Осетия, Абхазия и Армения.