Баржу снесло на мель в Азовском море в районе мыса Каменный
|09:25 03.12.2018
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|Крым
Баржа «Шила йняй» с грузом пшеницы в объеме 3750 тонн села на мель в Азовском море в районе мыса Каменный.
По имеющимся в распоряжении ИАА «PortNews» данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, баржу потащило ветром в сторону берега, буксир ее удержать не смог.
Людей, горюче-смазочных материалов на барже не было.
Попытки снять баржу буксиром не имели успеха.
Судовладелец принял решение провести водолазный осмотр баржи.
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