Баржа «Шила йняй» с грузом пшеницы в объеме 3750 тонн села на мель в Азовском море в районе мыса Каменный.

По имеющимся в распоряжении ИАА «PortNews» данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, баржу потащило ветром в сторону берега, буксир ее удержать не смог.

Людей, горюче-смазочных материалов на барже не было.

Попытки снять баржу буксиром не имели успеха.

Судовладелец принял решение провести водолазный осмотр баржи.