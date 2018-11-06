Расследование показало, что пограничники РФ применили оружие на поражения против корабля ВМС Украины "Бердянск" в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как заявили в ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat.

Сообщается, что 26 ноября 2018 ФСБ опубликовало свою версию того, что произошло около Керченского пролива. В их заявлении отмечалось, что российский пограничный катер "Изумруд" открывал огонь по украинскому кораблю "Бердянск" в 20:55 по местному времени. Также были указаны точные координаты - Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД. ФСБ утверждало, что это является "территориальным морем" РФ.

"Данные ФСБ, если они правильны, показывают, что "Бердянск" в момент обстрела находился в 22,72 км от побережья Крыма, более чем в 500 метрах за пределами территориальных вод, которые, по версии России, принадлежат ей", - сказано в расследовании.

Также журналисты-расследователи опирались на данные радиоперехватов, что были обнародованы СБУ и кадрами, что были сняты с малого морского танкера "Дон", в момент сознательного навала на украинский буксир "Яны Капу".

"С учетом данных геолокации в видеоматериалах украинские корабли действительно заходили в территориальные воды, которые, по утверждению России, принадлежат ей - в прилегающие как к Крыму, так и к материковой части России в Керченском проливе", - заявили в расследовании.

Проанализировав кадры с борта "Дон" расследователи пришли к выводам, что пограничники РФ таранили украинский буксир в общей сложности не менее 4 раз.

Напомним, Украина передала в Арбитражный трибунал данные об атаке России в Азовском море. МИД Украины отмечает, что Россия фактически закрыла доступ к Азовскому морю своими действиями.